ضبط مخالف اقتلع 24 شجرة دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لاقتلاعه 24 شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة. وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.



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