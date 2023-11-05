شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض تكشف لك الإصابة بحصوات المرارة.. توجه للطبيب فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يصاب الكثير من الأشخاص ب حصوات المرارة، وهى من المشكلات المنتشرة بين جميع الأعمار وتسبب آلاما قوية وفي بعض الاحيان تتطلب التدخل الجراحي

وتساعد معرفة أعراض حصوات المرارة في التمكن من اكتشافها بشكل سريع وعلاجها قبل حدوث آلاما قوية ومضاعفات خطيرة .



ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine، فإن كثيرا من الأشخاص المصابين بحصوات المرارة ليس لديهم أي أعراض وغالبًا ما يتم العثور عليها أثناء الأشعة السينية الروتينية أو جراحة البطن أو أي إجراء طبي آخر.

ومع ذلك، إذا كان هناك حجر كبير يسد أنبوبًا أو قناة لتصريف المرارة، فقد تشعر بألم تشنجي في منتصف الجزء العلوي الأيمن من البطن وهذا ما يُعرف بالمغص المراري ويختفي الألم إذا مرت الحصوة إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

ألم في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن لمدة 30 دقيقة على الأقل و قد يكون الألم ثابتًا أو متشنجًا ويمكن أن تشعر بأنها حادة أو مملة.

حمى بسبب حصوات المرارة

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

براز بلون الطين بسبب حصوات المرارة

استفراغ و غثيان بسبب حصوات المرارة