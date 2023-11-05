تراند اليوم : أخصائية جهاز هضمي تكشف أفضل المواد الغذائية "المضادة للسرطان"

صحيفة الخليج 365 - وكالات : قالت الدكتورة آلا غوبينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، غالبا ما تكون العادات الخاطئة والأنظمة الغذائية غير الصحية من الأسباب الرئيسية لظهور الأورام.

وأكدت :" من أجل تخفيض خطر الإصابة بالسرطان، يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مواد غذائية معينة.

وأوضحت أن هذه المواد هي الفواكه والخضروات والبقوليات واللحوم غير الدهنية والدواجن والأسماك والبيض وجبن توفو والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والحليب والزبادي والجبن ومواد مماثلة تحتوي على نسبة دهون منخفضة. هذه المواد يمكن أن تخفض خطر تطور الأورام الخبيثة بنسبة 10-20 بالمئة.

وأشارت أن من بين المواد التي تزيد من خطر تطور الأورام الخبيثة- الدهون المتحولة والزيوت المهدرجة جزئيا والكربوهيدرات العطرية متعددة الحلقات التي تنشأ أثناء القلي والشوي والتسخين الزائد وعند احتراق الزيوت.