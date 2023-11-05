شكرا لقرائتكم خبر غرامة تصل لـ10 ملايين ريال بحق مخالفي نظام الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مشروع نظام الإعلام غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال بحق مخالفي أحكام النظام واللائحة، إضافة إلى المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني - بحسب الأحوال - لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة المختصة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.​​

و​إذا انطوت المخالفة الإعلامية على مخالفة تختص بنظرها جهات أخرى؛ فتتم إحالتها إلى الجهة المختصة؛ لاتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.​

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات المحددة.

ودعا النظام الذي طرحته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على منصة «استطلاع» إلى أهمية التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي.

عقوبات مخالفي أحكام النظام واللائحة:

الإنذار.

غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.

المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني - بحسب الأحوال - لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

إلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال.

إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كليا أو جزئيا، دائما أو موقتا.

إلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقته الخاصة.

ضوابط المحتوى الإعلامي: