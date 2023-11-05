شكرا لقرائتكم خبر غرامة تصل لـ10 ملايين ريال بحق مخالفي نظام الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة المختصة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.
وإذا انطوت المخالفة الإعلامية على مخالفة تختص بنظرها جهات أخرى؛ فتتم إحالتها إلى الجهة المختصة؛ لاتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات المحددة.
ودعا النظام الذي طرحته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على منصة «استطلاع» إلى أهمية التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي.
عقوبات مخالفي أحكام النظام واللائحة:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
- المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
- تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني - بحسب الأحوال - لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- إلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال.
- إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كليا أو جزئيا، دائما أو موقتا.
- إلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقته الخاصة.
- عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية.
- عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
- عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة.
- عدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
- عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها.
- عدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.
- عدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة.
- عدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
- عدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
- عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين.
- عدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما.
- عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
- عدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
- أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.
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