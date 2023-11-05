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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المملكة الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية للأطفال في المملكة.

ويؤكد إطلاق الإطار الوطني حرص المملكة على سلامة الأطفال في العالم الرقمي، ويعكس التزامها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في منتدى الأسرة السعودية بنسخته السادسة، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة يومي 12 و13 نوفمبر 2023، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي.

وتسلط اليونيسف خلال هذه المشاركة الضوء على موضوع سلامة الأطفال على الإنترنت، وتدعم تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية للأطفال في المملكة، إذ يؤكد إطلاق الإطار الوطني حرص المملكة على سلامة الأطفال في العالم الرقمي، ويعكس التزامها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما تثري اليونيسف جلسات المنتدى الحوارية بورقتين أولاهما: حماية الأطفال في العالم السيبراني «تجارب دولية» للدكتورة أماندا ثيرد.

والورقة الثانية في جلسة بعنوان «العالم الرقمي والأطفال «فرص وتحديات» يقدمها ممثل اليونيسف لدول الخليج العربية السيد الطيب آدم.

وكانت الأمين العام للمجلس لدكتورة ميمونة آل خليل، شاركت في الجلسة الحوارية المنعقدة بعنوان «لتصفح آمن- فهم نشاط الطفل عبر الإنترنت» ضمن أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وتطرقت خلال الجلسة إلى دور الأسرة في حماية وتوعية الأطفال في الفضاء السيبراني.