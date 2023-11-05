تغريم منشأة غذائية مليون ريال لتعديلها تاريخ الصلاحية

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وأوضحت الهيئة أنها ضبطت وحجزت نحو 1.4 طن من المنتجات المخالفة، وأتلفت الغذاء المخالف على نفقة المنشأة، كما رصدت مخالفات عدة ارتكبتها المنشأة تمثلت في تداول غذاء يظهر عليه أعفان وشوائب، وتجاوز المنتج الحد الأقصى للرطوبة، وعدم قيام المنشأة بالإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء فور علمها أو شكها بعدم مطابقة الغذاء للمواصفات.
وأشارت الغذاء والدواء إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الـ16 من نظام الغذاء، والتي نصت على أنه لا يجوز تداول الغذاء في عدد من الحالات ومنها، إذا كان ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، وإذا كان مخالفا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، وإذا كان مغشوشا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
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