القبول للدراسات العليا بجامعة الملك سعود ديسمبر المقبل

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وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور هشام الهدلق، أن فترة التسجيل لنظام التعليم المستمر، والماجستير التنفيذي، تستمر حتى نهاية العمل ليوم الثلاثاء 13 / 6 / 1445هـ الموافق 26 / 12 / 2023م، فيما تنتهي فترة استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية بنهاية عمل يوم الأحد 17 / 7 / 1445هـ الموافق 28 / 1 / 2024م، وذلك من خلال الرابط المخصص.
وبين أن الشروط العامة للتقديم قد تم تطويرها وفقا لسياسات القبول الجديدة للجامعة، والمبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وتحول الجامعة، وذلك وفقا للنظام الأساسي لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؛ من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.
وبين أن بوابة القبول تم إعدادها لتكون متوافقة مع الشروط العامة (للجامعة)، وكذلك الخاصة (للكليات والأقسام والبرامج)، على أن يتاح للمتقدم رغبة واحدة للتقديم على البرامج الاعتيادية، ورغبة واحدة للتقديم على البرنامجين المستمر، والتنفيذي.
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