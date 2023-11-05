دعم البحث والابتكار لتعزيز الرفاهية النفسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مؤتمر علمي للطب النفسي في جدة إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الرفاهية والصحة النفسية الإيجابية في جميع أنحاء العالم من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية، فضلا عن أهمية دعم البحث والابتكار لتطوير أساليب وأدوات فعالة لتعزيز الرفاهية.

واختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الـ16 للطب النفسي وعلم النفس الذي نظمته الجمعية السعودية للطب النفسي بالاشتراك مع جهات محلية وإقليمية ودولية عدة تحت عنوان «علم الرفاهية والصحة النفسية الإيجابية»، الذي استمر لمدة 3 أيام بفندق الإنتركونتننتال في جدة.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور محمد شاووش أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في المجالات المختلفة للطب النفسي وعلم النفس التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التطبيقية والبحثية للطب النفسي، كما قدم المؤتمر 60 محاضرة علمية و3 ورش عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشهادات معتمدة، إضافة إلى 31 حلقة نقاش للخبراء في المجال نفسه.

من جانبه أشار أمين عام المؤتمر الدكتور محمد خالد إلى أن المؤتمر دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الرفاهية والصحة النفسية الإيجابية في جميع أنحاء العالم من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية، فضلا عن أهمية دعم البحث والابتكار لتطوير أساليب وأدوات فعالة لتعزيز الرفاهية.

مناقشات وتوصيات:

آخر المستجدات في المجالات المختلفة للطب النفسي.

الارتقاء بالخدمات التطبيقية والبحثية للطب النفسي.

تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الرفاهية.

حملات توعية وبرامج تثقيفية.

دعم البحث والابتكار لتطوير أساليب وأدوات فعالة.

ماذا قدم المؤتمر؟