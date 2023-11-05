سياح ألمان يشيدون بالكرم السعودي وإرث المملكة الحضاري والتاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل سياح ألمان إعجابهم بالضيافة السعودية، ومدى الكرم الذي يتمتع به الأهالي في كافة المناطق التي زاروها، مشيدين بما تكتنزه المملكة من إرث حضاري وتاريخي.

وقالوا عقب تواجدهم ضمن مسارهم السياحي في ميدان الهجن بمدينة تبوك لمتابعة منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن «إننا سعداء جدا وسنغادر من هنا محملين برسالة واحدة مفادها، إذا أردتم السياحة المختلفة والتجارب المثيرة، عليكم بزيارة المملكة العربية السعودية».

وقالت السائحة كاترين «إن الناس هنا رائعون وودودون، وهذا بلد جميل وزاخر بالكنوز، على سبيل المثال، سباق الهجن هذا والقلاع القديمة، ولقد استمتعنا حقا بالفترة التي قضيناها، ونأمل لو نستطيع البقاء أكثر لاستكشاف الصحراء».

فيما أشار السائح مارتن كرال بأنه جاء إلى المملكة لخوض تجربة لرحلة تمتد لـ 10 أيام، بدأت من الرياض ومن ثم العلا وتبوك وصولا إلى جدة قبل العودة لألمانيا من الرياض، مؤكدا أن كرم الضيافة لدى السعوديين لافت ومبهر، مضيفا أن ما وجده من تعامل فضلا عن جمال المكان شيئا مختلفا ويحبس الأنفاس، داعيا كل الراغبين في السياحة لزيارة المملكة للاستمتاع بكرم الضيافة وطيبة الشعب والتاريخ العريق والمناظر الخلابة.

أما السائح وولف كونسل فقال «هذه أول زيارة لي للسعودية، وأنا مبهور جدا بكرم الضيافة وحفاوة الناس هنا، وقد بدأنا من الرياض ثم سافرنا لبريدة ثم حائل ومن ثم العلا، واليوم وصلنا إلى تبوك، ولقد سمعت الكثير عن السعودية وطيبة السعوديين وأنا اليوم هنا لأعيش التجربة حيث قابلت العديد من الناس اللطيفين، وسأدعو عند العودة إلى بلدي الألمانيين لزيارة المملكة ومقابلة شعبها اللطيف والتعرف عليهم وعلى ما تمتاز به أرضهم».