رصد دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح الأدب الحديث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر عن مركز «التميز البحثي في اللغة العربية» بجامعة الملك عبدالعزيز كتاب تحت عنوان «في أدب الذكاء الاصطناعي: الرؤية والنص». ويهدف الكتاب إلى التعرف على ملامح تطور حركة النص في أدب الذكاء الاصطناعي، بوصفه تحولا مركزيا نقل التخاطب والنص المعاصر لتكون مشتركة بين الإنسان والآلة. وأكد مؤلف الكتاب أستاذ الأدب والنقد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن المحسني، أن النصوص الإبداعية الحديثة تساير التطورات التقنية وتتفاعل معها بشكل كبير، منبها إلى أن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يشارك الإنسان في فعل الكتابة الإبداعية، شعرا وسردا.

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