شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يلتقي مزارعي وصيادي ينبع.. ويتفقد أكبر بوارج عائمة بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، بجولة تفقدية في منظومة ”البيئة“ بمحافظة ينبع في المدينة المنورة.

وتفقد الوزير المشاريع المختلفة ونسب الإنجاز، واطّلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين في المحافظة، وحضر الجولة عددٌ من قيادات الوزارة ومسؤولي القطاعات التابعة لها.

بدأ الفضلي زيارته بلقاء المواطنين والمزارعين والصيادين في الغرفة التجارية بالمحافظة، واستمع إلى احتياجاتهم واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة.

دعم المشاريع التنموية

وأكد على أهمية دعم المشاريع التنموية التي توفر الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق استراتيجياتها وتنفيذ رؤية المملكة 2030.

وزار الوزير المحطة البحثية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وتعتبر هذه المحطة وحدة تحلية مغمورة تحت سطح البحر بعمق يصل إلى 350-400 متر، وتهدف إلى إنتاج مياه صالحة للشرب بتكلفة واستهلاك طاقة منخفضة.

مضخات الضغط العالي

وتساهم المحطة في تقليل استهلاك الطاقة اللازمة لتشغيل مضخات الضغط العالي بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتقنية التناضح العكسي.

وتهدف المحطة أيضًا إلى الحفاظ على الاستدامة البيئية وتقليل تكاليف التشغيل، وتقوم بالمعالجة الأولية للمياه بدون استخدام المواد الكيميائية.

كما زار الوزير مشروع شركة المياه الوطنية لاستكمال شبكات الخدمات البيئية والتوصيلات المنزلية في ينبع.

تحسين الأثر البيئي

ويبلغ تكلفة المشروع حوالي 94,9 مليون ريال، ويهدف إلى تحسين خدمة العملاء وتحسين الأثر البيئي ورفع الكفاءة التشغيلية للخدمات، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 88%.

ويهدف المشروع إلى خدمة أكثر من 57 ألف ساكن في حي البندر والأمارة، المشهد، السديس، العامودي، وجزء من حي السميري؛ بهدف التوسع في نسب التغطية للخدمات في المحافظة.

وأطّلع الوزير الفضلي على عمل محطات ”البوارج العائمة“ في ينبع، والتي تساهم في تلبية الطلب على المياه؛ إذ تملك المملكة «3» بوارج عملاقة، تُعد الأكبر على مستوى العالم، بسعة إنتاج إجمالية تبلغ «150» ألف متر مكعب في اليوم.

طاعات البيئة والمياه

إلى ذلك، التقى الوزير بعددٍ من قيادات المنظومة، واطّلع على أبرز المنجزات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة سبل التطوير، وعرض استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب الفضلي عن سعادته بالمشاريع التي تمت زيارتها وأشاد بالجهود المبذولة لحماية البيئة والموارد الطبيعية في المحافظة.

وأكد على أهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنمية المجتمعات المحلية.