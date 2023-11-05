السعودية | وزارة الدفاع وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تعاون لبناء القدرات وتبادل الخبرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الدفاع وجامعة الملك عبدالعزيز في الرياض اليوم، مذكرة تعاون لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب، بهدف تنمية رأس المال البشري.

ووقع المذكرة من جانب الوزارة, معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب الجامعة الرئيس المكلف الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.

وتتضمن المذكرة، التعاون في مجالات برامج التجسير لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية، والإيفاد والابتعاث الداخلي لمنسوبي الوزارة للدراسات العليا، واستحداث مسارات تدريبية لتغذية الاحتياج الحالي والمستقبلي لوزارة الدفاع، وإنشاء برامج تدريبية تطبيقية قصيرة المدى للفنيين الممارسين.

كما تضمنت المذكرة، تقديم جامعة الملك عبدالعزيز، الدعم التدريبي المهني لبناء وتطوير القدرات لمنسوبي وزارة الدفاع، وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية، وكذلك تقديم الاستشارات العلمية والبحثية والتقنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال العلمي والأكاديمي وإجراء البحوث والدراسات ونشر نتائجها، ومنح مقاعد دراسية لمنسوبي وزارة الدفاع من مصابي الحرب وأبناء الشهداء.