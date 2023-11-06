انت الان تتابع مدرب الأهلي "يايسله" بعد الفوز على الرياض: أشعر بالفخر بفريقي.. وبمشاركة "فيرمينو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 8:55 مساءً

تحدث الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي عن مباراة الفريق اليوم أمام الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي. وحقق الأهلي مساء اليوم فوزاً ثميناً على نظيره الرياض بنتيجة (3/0)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال يايسله خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أشعر بالفخر الشديد بفريقي، لقد تألق اللاعبون الجدد اليوم، وأنا سعيد بانضمام فيرمينو لأنه لم يتمرن جيداً، ويجب على الفريق الحفاظ على هذا التألق". وأضاف مدرب الأهلي: "نحن لدينا طرق خاصة نلعب بها، ورياض محرز لاعب موهوب جداً، يستطيع أن يلعب في عدة مراكز. وعلق ماتياس على الحضور الجماهيري: "دائماً ما نحتاج الدعم الجماهيري، هناك دعم متبادل بيننا وبينهم، وأتمنى تواجدهم دائماً وتشجيعهم لنا الذي اعتدنا عليه في كل مباراة".

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