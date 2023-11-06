دوري أبطال آسيا : الاتحاد في مواجهة القوة الجوية والهلال يلاقي مومباي الهندي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 9:11 مساءً

تنطلق اليوم الاثنين الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يشارك ناديا الهلال والاتحاد إذ تُقام المباريات على النحو التالي: الاتحاد السعودي - القوة الجوية العراقي تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فرانسو حريري. يدخل الاتحاد المباراة وهو بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، في حين يشارك القوة الجوية العراقي وهو بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط . الاتحاد السعودي - القوة الجوية العراقي الهلال السعودي - مومباي سيتي الهندي تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب شري شيف شهاتراباتي الرياضي. يدخل الهلال اللقاء وهو يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ، بينما يقع مومباي سيتي الهندي بالمركز الأخير دون أي نقاط. الهلال السعودي - مومباي سيتي الهندي

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