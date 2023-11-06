جامعة نجران تُبعد عضو هيئة تدريس عن العمل الأكاديمي لـ5 سنوات

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محمد بن مسعود - الدمام - أبعدت جامعة نجران عضو هيئة تدريس عن العمل الأكاديمي لمدة 5 سنوات، وقامت بتحويله للعمل الإداري.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لجامعة نجران، الدكتور صالح الحارثي، إن الجامعة تعاقب عضو هيئة تدريس بإبعاده عن العمل الأكاديمي لمدة خمس سنوات، وتحويله إلى العمل الإداري؛ وذلك لإخلاله بواجباته الوظيفية. ‏

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