أمطارٌ غزيرة تضرب محايل ومراكزها .. سالت على إثرها الأودية والشعاب

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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت محافظة محايل والمراكز التابعة لها وبينها "مركز قنا" عصر اليوم هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب وشكلت شلالات مائية.

واستنفرت الجهات المعنية لمباشرة ما قد ينجم عن تلك الحالة المطرية الغزيرة وفق خطط معدة مسبقًا.

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