بناء على تقارير "الأرصاد".. تعليق الدراسة بمحافظة المهد اليوم الاثنين

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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