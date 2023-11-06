تراند اليوم : بالفيديو.. مشرف "تربوي": هناك تضخيم للفوائد من اختبار ‎الرخصة المهنية للمعلمين.. وهذه أبرز مشكلة

صحيفة الخليج 365: قال عبدالرحمن الشراري مشرف تربوي، أن هناك تضخيم للفوائد المرجوة من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

عدم وجود مرجع محدد

وأضاف خلال مداخلة له مع قناة mbcfm:"المعلمين ليس لديهم مشكلة بشأن الاختبار، ولكن الإشكالية تكمن في عدم وجود مرجع محدد لهذا الاختبار".

معايير

وتابع:"هيئة تقويم التعليم وضعت 10 معايير للاختبار وكل منهم يحتاج إلى كتاب مؤلف مستقل حتى يتم الإلمام بهذه المعايير".

أسئلة

وأردف:" اعطونا مرجع محدد لا يخرج عنه الاختبار أما أن يتم إعطاء معايير كبيرة جدا، تتضمن نظريات تربوية تخضع للرأي، وبالتالي تكون الأسئلة خاضعة لأراء مختلفة، فهذا يمثل مشكلة".