تراند اليوم : بالفيديو.. مشرف "تربوي": هناك تضخيم للفوائد من اختبار ‎الرخصة المهنية للمعلمين.. وهذه أبرز مشكلة

صحيفة الخليج 365: قال عبدالرحمن الشراري مشرف تربوي، أن هناك تضخيم للفوائد المرجوة من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
عدم وجود مرجع محدد
وأضاف خلال مداخلة له مع قناة mbcfm:"المعلمين ليس لديهم مشكلة بشأن الاختبار، ولكن الإشكالية تكمن في عدم وجود مرجع محدد لهذا الاختبار".
معايير
وتابع:"هيئة تقويم التعليم وضعت 10 معايير للاختبار وكل منهم يحتاج إلى كتاب مؤلف مستقل حتى يتم الإلمام بهذه المعايير".
أسئلة
وأردف:" اعطونا مرجع محدد لا يخرج عنه الاختبار أما أن يتم إعطاء معايير كبيرة جدا، تتضمن نظريات تربوية تخضع للرأي، وبالتالي تكون الأسئلة خاضعة لأراء مختلفة، فهذا يمثل مشكلة".
وأضاف:"الرخصة المهنية يشترط لها اختبارين، وهما اختبار التخصص والاختبار التربوي العام الذي يشتمل على 10 معايير، ويخضع له المشرف التربوي ووكيل المدرسة والمدير والمشرف الطلابي على الرغم أنهم لا يمارسون مهمة التدريس فعليا داخل المدرسة وإنما يقومون بمهام إدارية".