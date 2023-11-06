تراند اليوم : شاهد: وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرتدي سترة واقية من الرصاص أثناء زيارة غير معلنة للعراق

صحيفة الخليج 365: قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة غير معلنة إلى العراق أمس الأحد .

وظهر أنتوني بلينكن في عدد من الصور وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ، أثناء زيارته للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد .

والتقى بلينكن خلال زيارته للعراق برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.وفقال لـ "سي إن إن " .

كما زار السفارة الأمريكية حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.