اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد: وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرتدي سترة واقية من الرصاص أثناء زيارة غير معلنة للعراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شاهد: وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرتدي سترة واقية من الرصاص أثناء زيارة غير معلنة للعراق

20e95570-1888-4f92-8aa4-cc6c2ffc33f2

شاهد: وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرتدي سترة واقية من الرصاص أثناء زيارة غير معلنة للعراق

20e95570-1888-4f92-8aa4-cc6c2ffc33f2

صحيفة الخليج 365: قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة غير معلنة إلى العراق أمس الأحد .

وظهر أنتوني بلينكن في عدد من الصور وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ، أثناء زيارته للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد .

والتقى بلينكن خلال زيارته للعراق برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.وفقال لـ "سي إن إن " .

كما زار السفارة الأمريكية حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا