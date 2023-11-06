تراند اليوم : شاهد: وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرتدي سترة واقية من الرصاص أثناء زيارة غير معلنة للعراق

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صحيفة الخليج 365: قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة غير معلنة إلى العراق أمس الأحد .
وظهر أنتوني بلينكن في عدد من الصور وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ، أثناء زيارته للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد .
والتقى بلينكن خلال زيارته للعراق برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.وفقال لـ "سي إن إن " .
كما زار السفارة الأمريكية حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.