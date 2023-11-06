شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس نيبال في ضحايا الزلزال الذي وقع غرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، في ضحايا الزلزال الذي وقع في غرب نيبال.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه".

برقية ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، في ضحايا الزلزال الذي وقع في غرب نيبال وما ننتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه ".