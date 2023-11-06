شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على العُلا وينبع وبدر والرايس.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين, وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أمطار خفيفة

وهطلت مساء أمس، أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيّأة لهطول المزيد من الأمطار.

كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية