جامعة نجران تقرر إبعاد عضو هيئة تدريس عن العمل الأكاديمي لمدة خمس سنوات

أعلن الدكتور صالح الحارثي، المتحدث الرسمي لجامعة نجران، في بيان رسمي صادر عن الجامعة، أنه تم اتخاذ قرار بتعاقب عضو هيئة تدريس بإبعاده عن العمل الأكاديمي لمدة خمس سنوات وتحويله إلى العمل الإداري، وذلك بسبب انتهاكه لواجباته الوظيفية.

وأوضح الحارثي أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل لأداء العضو في الهيئة التدريسية، وثبوت تجاوزاته وانتهاكاته للواجبات المناطة به. وتأتي هذه العقوبة كإجراء تأديبي تم اتخاذه وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية للجامعة.

وأكد الحارثي أن جامعة نجران تلتزم بتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية في بيئة العمل الأكاديمية، وتسعى جاهدة للحفاظ على مستوى عالٍ من التميز والتألق في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية.

يهدف هذا القرار إلى إرساء مبدأ النزاهة والمساءلة في المؤسسات التعليمية، وتأكيد أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في مجال العمل الأكاديمي.