شكرا لقرائتكم خبر عن بكل جرأة واستفزاز.. ابنة الفنان عمرو دياب تصف نفسها بـ”العاهرة” وحجم بطنها يثير الشكوك ! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كثفت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب من نشاطها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت جرعة الجرأة أيضاً لتستفز متابعيها من العرب.

أبدو عاهرة

هذه المرة، ظهرت جنا عمرو دياب ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

وجاء في التعليقات على أغنية جنا دياب ورقصها في الشارع مع صديقاتها: “اللي فضحانا في كل مكان”.

وكتب آخر ساخراً: “انتي كده يعني المرة الروشة اللي مفيش من امها اتنين”.

وعلق متابع: “انت مفيش حد يربيكي يا بت”.

هل هي حامل؟

بينما نوه آخرون إلى حجم بطن ابنة عمرو دياب، وادعوا أنها حامل من حبيبها.

فكتب أحدهم: “يابنتي انتي حامل عيب كدة اكبري بقا”.

وتساءل آخر: “هيا حامل بجد ولا اشاعات”.

وقالت ناشطة: ” غريبة يعني مع ان كرشك يجيب واحدة في السابع”.

وأردف متابع: “بالراحة علشان الجنين الي ف بطنك”.

الهضبة وطليقته السعودية

هذا وقد نشرت جنا أيضاً فيديو يجمع والدها الهضبة بوالدتها السعودية زينة عاشور.

ويظهر الفيديو لقطات قديمة ونادرة تجمع والدي جنا اللذان انفصلا منذ سنوات.

ويبدو أن الفيديو تم إرساله إلى جنا، ووضع عليه أغنية والدها “كله إلا حبيبي”، لأنها علقت “يا إلهي”.

جاتوه العضو الذكري

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

بطمن عليك

في سياق آخر، طرح عمرو دياب، أحدث أغنياته “بطمن عليك” بالتزامن مع عيد الحب.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك، غير بس إنك ترد، إنت كويس بجد؟مش ناقصك أي حاجة؟ مش ناقصك أي حد؟ يابعيد عن عيني، ياعيني بعيد، من القلب أنا بسلم، منا معزز سلام الإيد”.