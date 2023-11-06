"تحذير: هذه المادة الشائعة في منازلكم تهدد حياتكم وتهلك الكلى! اكتشفها الآن لإنقاذ حياة أطفالكم"

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عدن - ياسمين التهامي -

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بأمراض مختلفة، ومن بينها مرض الكلى. يعد تناول الملح في الأطعمة من أخطر الأمور التي تؤثر على الكلى. على الرغم من أن الملح يعطي الطعام نكهة مميزة، إلا أن افراط استخدامه يؤدي إلى تدمير الكلى وتسبب أضرارًا خطيرة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة. في هذا المقال، سنتناول التفاصيل حول هذا الموضوع.

تأثير الملح على الكليتين

انتشرت الأكلات السريعة في السنوات الأخيرة وأصبحت من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين. تحتوي هذه الأكلات على كميات عالية من الملح والتوابل، مما يجعلها لذيذة ومفضلة لدى الجميع. ولكن الكثير من الناس لا يدركون أن هذه الأطعمة تشكل خطورة كبيرة على صحتهم. فالأطعمة الغنية بالملح تتسبب في تدمير الكليتين وتعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بفشل الكلى. يحدث ذلك نتيجة لكمية الملح الكبيرة في هذه الأطعمة والتوابل العالية. زيادة نسبة الملح قد تؤدي إلى مشاكل في وظائف الكليتين وتوقفها في بعض الأحيان.

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العادات الصحية للحفاظ على الكليتين

تأثير الملح على الصحة

تأثير الملح على الكليتين

يعتبر الملح من المكونات الأساسية في الطعام، ولكن يجب استخدامه بحذر حتى لا يتعرض الجسم للخطر وتلف الكليتين. يتناول الشخص العادي حوالي 12 جرامًا من ملح الطعام يوميًا، وهو يعد كمية كبيرة جدًا. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، يجب أن يقتصر استهلاكهم على خمس جرامات فقط من الملح يوميًا. إذا تجاوزت هذه الكمية، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان.

تأثير الملح على الصحة العامة

بالإضافة إلى تأثيره على الكليتين، يمكن أن يؤثر الملح على الصحة العامة بشكل سلبي أيضًا. يزيد استهلاك الملح بشكل زائد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية. قد يسبب أيضًا تورمًا في الأطراف وتجمع السوائل في الجسم. لذلك، يجب تقليل استهلاك الملح واستخدامه بشكل معتدل.

كيفية تقليل استهلاك الملح

1. استخدام التوابل الطبيعية

يمكن استبدال الملح بالتوابل الطبيعية مثل الثوم والبصل والزعتر والكزبرة والفلفل الأسود. هذه التوابل تضيف نكهة رائعة للأطعمة دون الحاجة إلى استخدام الملح.

2. قراءة تسميات الأطعمة

عند شراء الأطعمة المعلبة أو المصنعة، يجب قراءة تسمياتها بعناية. قد تحتوي بعض هذه الأطعمة على كميات كبيرة من الملح، لذا يجب اختيار البدائل ذات الأقل محتوى للملح.

3. تحضير الطعام في المنزل

تحضير الطعام في المنزل يمنحك السيطرة الكاملة على كمية الملح التي تضيفها إلى الطعام. يمكنك استخدام كميات أقل من الملح واستبداله بالتوابل الطبيعية لإضافة النكهة المطلوبة.

4. الابتعاد عن الوجبات الجاهزة

تحتوي الوجبات الجاهزة على كميات كبيرة من الملح والمواد الحافظة والدهون المشبعة. يجب تجنب استهلاكها بشكل منتظم والابتعاد عنها قدر الإمكان.

5. تذوق الطعام قبل إضافة الملح

قبل إضافة الملح إلى الطعام، يجب تذوقه أولاً. قد يكون الطعام بحاجة إلى التوابل الأخرى لإضافة النكهة المطلوبة، وبالتالي يمكن تقليل كمية الملح المضافة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل استهلاك الملح وتحسين صحتك بشكل عام. تذكر أن الاستهلاك المعتدل هو السر الذي يحافظ على صحة الكليتين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.