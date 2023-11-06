شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي استدرج جارته لمقابلته في الفندق.. وعندما وصلا الغرفة وأضاء الأنوار كانت الصدمة! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

روى صاحب قناة " قصة مع فالح" على يوتيوب قصة رجل متزوج حاول استدراج جارته الأرملة وبعدما اتفق معها على مقابلته في فندق تفاجأ بما لم يتوقعه.

متزوج ومعجب بجارته

وقال الراوي خلال مقطع فيديو: " ماجد متزوج من امرأة جميلة ولكنه أعجب بامرأة جارته تدعى سميرة وهي أرملة ولديها طفلتين".

وأشار إلى أنه في ذات يوم كان ماجد ذاهب إلى عمله ووجد سميرة وطفلتيها يقفن في الشارع وعندما رأته سميرة طلبت منه أن يوصل ابنتيها إلى المدرسة لأنهما لم تلحقا "الباص" الخاص بالمدرسة وأعطته رقم هاتفها حتى يطمأنها أنه أوصل الطفلتين إلى المدرسة.

أخذ رقهم هاتفها

وتابع: فرح ماجد كثيرا لأنه أخذ رقم هاتف سميرة ثم اتصل عليها وأخبرها أنه أوصل الطفلتين فقدمت له الشكر . لافتا إلى أن بعد مرور يومين اتصل بها وسألها إذا كانت تحتاج لشيء فقدمت له الشكر مرة أخرى وأبلغته أنها إذا احتاجته ستتواصل معه.

وأردف: بدأ ماجد يرسل لها رسائل غرامية وعندما سألته عن سبب ذلك رد قائلا : "أن هذه رسائل عامة وعادية". وأكمل: بعد مرور عد أيام اتصل بها مرة أخرى فقالت له أنه يزعجها بما يفعله . ورد قائلا: "أنه يريد أن يقابلها لأنه يحبها ومعجب بها" فأكدت له أنها لا تقبل ما يقوله وخاصة أن زوجته صديقتها.

مقابلة خارج المنزل

وأضاف: تكررت اتصالات ماجد على سميرة وعندما ردت عليه طلب منها أن يقابلها خارج المنزل فطلبت منه أن تكون المقابلة في مكان مغلق وأن يستأجر جناح داخل فندق ويجهز القهوة وبعض الحلويات شرط أن يطفئ الأنوار قبل وصولها ثم تقوم هي بإضاءة المكان عندما تريد فوافق على طلبها.

ولفت إلى أن سميرة ذهبت إلى زوجة ماجد وأخبرتها بما حدث وطلبت منها أن تذهب بدلا منها إلى الفندق وتضبط زوجها بالجرم المشهود حتى تأدبه وألا يكرر هذه الأفعال مرة أخرى ووافقت زوجة ماجد.

واختتم قائلا: ذهبت زوجة ماجد إلى الفندق وعندما تفاجأ بها شعر بالصدمة وعنفته في الحديث ثم تركت منزلهما لمدة 4 أشهر ورفضت التواصل معه طوال هذه المدة حتى اعتذر لها وأكد لها أنه لن يكرر ما فعله.