تراند اليوم : أيه الشيء السيء اللي عملته السعودية.. شاهد عمرو أديب يرد على هجوم بعض المصريين الحاقدين على موسم الرياض

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي المصري عمرو أديب على هجوم بعض المصريين على موسم الرياض والفنان بيومي فؤاد، اعتراضا على كلمة الأخير أثناء عرض مسرحية في الرياض انتقد خلالها إعلان الفنان محمد سلام عدم مشاركته في المسرحية بسبب أحداث غزة، مؤكدا أنهم يقدمون فن هادف.

خناقة مصرية سعودية

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة mbc :" الفنان المصري يذهب لكل مكان في العالم، ليه المشكلة في الرياض وبتتحول لخناقة مصرية سعودية". مشيرا إلى أن الفنانين في الدول الأخرى يتهافتون على تواجدهم في الرياض مثل التواجد المصري.

2 مليون مصري وتابع، يعيش في المملكة أكثر من 2 مليون مصري، بخلاف الجمهور السعودي، والجمهور يذهب إلى الفنانين المصريين المعروفين بقيمتهم الفنية.

حرب السوشيال ميديا

وتابع باللهجة العامية المصرية :"تحول الأمر فجأة من موسم الرياض وبيومي فؤاد إلى خناقة مصرية سعودية، ليه، أيه مكانها من الإعراب الأيام دي، الناس عملوا لكم أيه، أيه الشيء السيء اللي عملته السعودية".

وأكمل :"أيه المشكلة، هل الأمر يستحق يكون في حرب على السوشيال ميديا بين المصريين والسعوديين، ولماذا يحدث هذا الأمر فقط مع موسم الرياض".

واختتم قائلا:" الفنان المصري يذهب إلى كل مكان في العالم، بس تركنا الدنيا والآخرة ووقفنا ل "بيومي فؤاد" وتهاجم، هو عمل أيه".