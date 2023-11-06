شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح القرنفل سماً خطير وقاتل؟ 6 حالات احذر فيها تناول القرنفل مهما كان الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم الفوائد الكثيرة التي توجد في القرنفل، حيث يُعد من أحد الأعشاب متعددة الاستخدامات، ويتم استخدامه في المطبخ والصحة ومستحضرات التجميل أيضًا، إلا أنه في بعض الحالات يصبح خطير وقد تصل خطورته إلى الوفاة، لذلك ينصح الأطباء بعدم استخدامه في هذه 6 حالات مهما كان الأمر حتى لا تكون نتائجه عكسية ويتسبب بأضرار على المستخدم وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الحالات التي يحذر الأطباء من استخدام القرنفل فيها.

قبل العمليات الجراحية

قد يتسبب القرنفل بحدوث النزيف، وذلك لأنه يحتوي على مادة الإيجنول التي تعمل على تبطيء أو وقف عمل عوامل التخثر، ويزيد تناوله من فرصة الإصابة بالنزيف خصوصًا عند الأشخاص المصابين فيه أصلًا، لذا ينصح تجنب استخدامه قبل أي عملية جراحية أسبوعين على الأقل.

الأطفال

يُسبب القرنفل وزيته التسمم عند الأطفال، حيث قد يؤدي هذا التسمم إلى تلف في الكبد أو الإصابة بالنوبات أو اضطراب في سوائل الجسم.

الأشخاص الذين يعانون من إنخفاض السكر

تعمل بعض المواد الكيميائية الموجودة في القرنفل على خفض نسبة السكر في الدم لذا يجب الانتباه إلى نسبته ومتابعتها عند استخدام القرنفل.

الحساسية

قد يسبب القرنفل حساسية لدى بعض الأشخاص، ويتمثل ذلك في طفح جلدي أو حكة أو انتفاخ، لذا ينبغي تجنب استخدامه في حالة وجود حساسية معروفة تجاهه.

التأثير السلبي للقرنفل على الجسم

يحتوي القرنفل على مادة الإيجنول (Eugenol) الذي يتفاعل مع بروتينات الجسم مسببًا الحساسية. ولذا يجب مراجعة الطبيب فور ظهور أي من أعراض هذه الحساسية والتي تشمل:

1. حمى

قد يصاب الشخص بحمى بعد تناول القرنفل في حال كان لديه حساسية لهذه المادة.

2. صعوبة في التنفس

قد يعاني الشخص من صعوبة في التنفس بعد تناول القرنفل، وهذا يعود لتفاعل الإيجنول مع البروتينات في الجسم.

3. انتفاخ في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق

قد يحدث انتفاخ في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق بعد تناول القرنفل في حال كان الشخص مصابًا بحساسية لهذه المادة.

يجدر بالذكر أن الأشخاص الذين يعملون في مصانع البهارات يمكن أن يعانوا من صعوبة في التنفس إذا استنشقوا القرنفل بجرعات عالية.

القرنفل ومشكلات التنفس

قد يزيد القرنفل من صعوبة التنفس، وقد يسبب مشكلات في الرئة عند حقنه عبر الوريد، ولذا يُعتبر غير آمن بهذه الطريقة.

تفاعل القرنفل مع بعض الأدوية

قد تحدث أضرار القرنفل نتيجة تفاعله مع أدوية أخرى. يُعتقد بأن القرنفل يعمل على تبطيء عوامل التخثر في الدم، مما يزيد من فرصة النزيف. لذا، قد يتعارض مع الأدوية التي تقوم بنفس العمل، وتشمل الأسبرين، والكلوبيدوغريل (Clopidogrel)، والإينوكسابارين (Enoxaparin)، والوارفرين.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب زيارة الطبيب على الفور في حال تم استخدام القرنفل مع وجود بعض الحالات الصحية، مثل:

1. الحماض اللاكتيكي (Lactic acidosis)

في حال استخدام القرنفل لشخص مصاب بالحماض اللبني وظهور الأعراض التالية: برودة في الأطراف أو تنميلها، وإرهاق عام، وصعوبة في التنفس، ووجع في المعدة، وقيء وغثيان، وزيادة ضربات القلب، ودوار، يجب زيارة الطبيب على الفور.

2. مشكلات في الكبد

في حال استخدام القرنفل لشخص مصاب بمشكلات في الكبد وظهور الأعراض التالية: الغثيان، ووجع أعلى المعدة، وحكة، وفقدان في الشهية، وبول داكن، واليرقان، يجب زيارة الطبيب على الفور.

الالتهاب

تأثيرات التهابات القرنفل

يجب زيارة الطبيب على الفور في حال استخدام شخص مصاب بالتهابات للقرنفل وظهرت عليه الأعراض الآتية: حمى، والتهاب في الحلق، وأعراض الإنفلونزا، والسعال، وصعوبة في التنفس.

الجرعة المسموحة للاستخدام الآمن للقرنفل

لا يوجد دراسات كافية بعد حول الجرعة المسموح بها أو الآمنة من القرنفل، كما وتعتمد الجرعة بشكل عام على العمر والحالة الصحية للشخص. لذا، ينصح بالتشاور مع الطبيب قبل استخدام القرنفل بكميات كبيرة.

استخدام القرنفل خلال فترة الحمل والرضاعة

بشكل عام، يعتبر القرنفل آمن للاستخدام خلال فترة الحمل والرضاعة عند إضافته في الأطعمة. ومع ذلك، لا توجد دراسات كافية حول استخدام القرنفل بشكل صحي، لذا يفضل تجنب استخدامه بكميات كبيرة أثناء هذه الفترة.