شكرا لقرائتكم خبر عن شروط جديدة لعقد النكاح تضعها السعودية و بشكل مفاجئ ويعتبر الزواج باطلا من دونها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بعد حادثة الزواج العرفي التي اكتشفتها السلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية بزواج سعودي من وافدة لمدة سنتين .

حددت وزارة العدل السعودية 5 شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على رخصة مأذون أنكحة والذي يعتبر الشرط الهام لاتمام العقد، وبينت الوزارة متطلبات عقد النكاح الصحيح والتي يجب توافرها لإتمام العقد.

ماهي شروط وزارة العدل لرخصة المأذون؟

أقرت وزارة العدل العديد من الشروط للحصول على الرخصة وهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون لائقا صحيا، وسليم الحواس

3- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية

4- أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل، حسب “اليوم”.



5- أن يجتاز امتحانا تحريريا تعده الإدارة المختصة. ثماني متطلبات لعقد النكاح :-

1- حضور أطراف عقد النكاح وهم الخاطب والمخطوبة وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصيتهم “بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الأصل”.

2- معرفة مقدار الصداق وهل هو مقبوض أو غير مقبوض ومقدار الصداق المعجل والمؤجل.

3- إحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها​.

4- التأكد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح وذلك بسؤال المأذون شخصيا لها عن موافقتها وعن شروطها

5- حضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ويستحسن أن يكونا من القرابة ومعهما أصل إثباتهما الشخصي وذلك ليشهدا على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط.

6- إحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول

7- إحضار صك الوكالة الأصل إذا كان عقد النكاح يجرى بوكالة من الولي أو الخاطب ويتأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج

8- إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة ويكون صادرا من مستشفى معتمد.

ماذا يعني عقد النكاح؟

صيغة عقد القران أو عقد النكاح أو عقد الزواج هو شهادة زواج لشخصين قد أجروا مراسم الزواج. هو دليل رسمي على وجود الزواج تتضمن كتابة صيغة العقد أغلب المعلومات التالية:

-عناوين ومهنة الزوجين.

- ودين الزوجين.

- جنسية الزوجين.

- موافقة الآباء وأمهات الزوجين، عند من يرى ذلك.

- وجود شهود ثقة تكتب أسمائهم وبياناتهم الشخصية.

- السنة التي ولد فيها الزوجان.

- أسماء الزوجين بالإضافة إلى الكنية واللقب.

- وثائق اثبات الشخصية (بطاقات) للزوجين والولي.

- الاسم الكامل لولي عقد الزواج.

- اسم أم الزوجين عند من يرى ذلك