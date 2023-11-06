شكرا لقرائتكم خبر عن بمقابل كبير.. بيع 4 صقور في الليلة 24 لمزاد الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة 24 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض، بيع 4 صقور بمبلغ 330 ألف ريال.

وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح جنوب القنفذة (القوز)، للطاروحين خضر ومحمد الحليسي، وبيع بمبلغ 70 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الدبدبة، للطاروحين حميد وعرنان العنزي وبيع بمبلغ 68 ألف ريال.

ومن الدبدبة أيضًا عُرض الصقر الثالث شاهين فرخ، وتشارك في طرحه 6 طواريح، وبيع بمبلغ 100 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع شاهين فرخ، طرح شرق عرعر، للطاروحين ممدوح ويزيد العنزي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال وبيع بمبلغ 92 ألف ريال.

مزايا للطواريح المشاركين

ويوفر نادي الصقور السعودي مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، وتستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جرى طرحه في كل منطقة.

وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.

ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.