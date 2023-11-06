شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. جريان وادي "الأخضر" يجذب الأهالي والزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد منطقة تبوك منذ عدة أيام جريان العديد من الأودية والشعاب نتيجة الحالة المطرية التي تعيشها معظم المحافظات هذه الأيام، ومن أهمها وادي "الأخضر" الذي يمتد بطول 150 كيلومترًا على مستوى المنطقة، ويبلغ انحداره 5.8 كيلومتر.

وينبع الوادي من حرة الرحا، ويصب في قاع شرورا الواقع شمال تبوك، ومن أهم روافده وادي قنا، ووادي الرمامية.

مشاهدة جريان الوادي

وبدأ أهالي المنطقة وزوارها بالاستمتاع في مشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية له بعدد من المواقع في المنطقة، إذ يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بالمملكة من حيث الاتساع والعرض.