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تراند اليوم : بالفيديو.. عمرو أديب: مش عاوز تروح السعودية "جود فور يو " ماتروحش

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صحيفة الخليج 365: رد الإعلامي المصري عمرو أديب، على مهاجمي الفنانين المصريين بسبب مشاركتهم في موسم الرياض.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية": سيبوا يا جماعة الناس تعمل اللي هي عايزاه، وما تعملوش في الفنانين المصريين كده لأن لسه الموضوع طويل.

وأكمل: أنت مش عاوز تروح "جود فور يو " ماتروحش، إنما عيب أوي يبقا الفنان هناك حاسس إنه بيتكرم ويجي ليه مسجات من مصر "سفالة".

وتابع: بيأخذوا مقابل جيد وتكريم ومعاملة ومحترمة في المملكة، والشعب السعودي بيشيلنا من على الأرض شيل وبيعاملونا أحسن معاملة ومحبة للشخصيات المصرية، إنما أنتم وصلتوها لمرحلة بقت حرب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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