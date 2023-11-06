تراند اليوم : سندمرهم جميعاً.. شاهد: ضابط إسرائيلي يهتف: "الأرض الموعودة بأكملها لنا.. بما في ذلك غزة ولبنان!"

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو ضابط إسرائيلي هو يخاطب مجموعة من الجنود بقوله إن قوات بلاده "ستدمرهم جميعاً" في إشارة إلى فلسطينيي غزة.

وأبان الفيديو الضابط ويدعى عميحاي فريدمان، حاخام قاعدة تدريب "لواء ناحال" سعيدا بالقصف الإسرائيلي العنيف على القطاع الفلسطيني المحاصر، ويقول: "لو لم يكن هناك قتلى ولا رهائن ولا جرحى في صفوفنا لربما كان هذا أسعد شهر في حياتي".

وأضاف صارخا بحماسة، "البلد كله لنا... بما في ذلك غزة، ولبنان!"

وتابع : "الأرض الموعودة بأكملها لنا.. سنعود إليها مرة أخرى! غوش قطيف (أي الكتلة الاستيطانية السابقة في غزة التي تم إخلاؤها في خطة فك الارتباط عام 2005 )- ستكون صغيرة مقارنة بما سنحققه!"

بينما راح الجنود يهتفون وراءه "كله لنا"، وختم مشددا على أن "إسرائيل ستقتلع حماس، وسوف تدمر أعداءها، سندمرهم جميعًا".