شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. ضبط مخالف اقتلع 24 شجرة دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفا لنظام البيئة، لاقتلاعه 24 شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكدت أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.