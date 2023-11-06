شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تعلق الدراسة الحضورية المسائية في مدارس جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت إدارة تعليم جدة الدراسية الحضورية في المدراس المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم بعد صدور توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة على محافظة جدة

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة، حمود الصقيران، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.