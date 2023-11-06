الأمطار تمتد لـ10 مناطق

تواصل الأحد، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وشهدت أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.