جلسات مفتوحة تجذب زبائن الـFood Truck

وتعد الأماكن المفتوحة، هي الأكثر تفضيلًا لدى الزبائن من الأماكن المغلقة، وتلقى مختلف الأنشطة المفتوحة في الأجواء الباردة والمعتدلة إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج الأحساء، وهي بمثابة نقطة جذب ترفيهي وسياحي، وقد تكون وجهة مفضلة للكثيرين؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة خلال فترات المساء.
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