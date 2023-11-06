انت الان تتابع ترتيب هدافي دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ12.. "رونالدو" يواصل الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 8:03 صباحاً

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في صدارة قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12 برصيد 12 هدفًا. واحتل المركز الثاني الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال برصيد 9 أهداف؛ فيما جاء البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر في المركز الثالث برصيد 8 أهداف. وتَقاسم المركز الرابع كل من النجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق، بالتساوي مع سالم الدوسري لاعب الهلال، ومراد باتنا نجم نادي الفتح؛ حيث سجل كل منهم 7 أهداف.

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