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مغيراء الطبيق.. هنا سُجلت أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية على منطقة تبوك.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مغيراء الطبيق، حيث بلغت 3,8 ملم، يليها الحوي بـ 1,0 ملم، ثم مركز القليبة 0,8 ملم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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