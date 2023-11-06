انت الان تتابع مغيراء الطبيق.. هنا سُجلت أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية على منطقة تبوك.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مغيراء الطبيق، حيث بلغت 3,8 ملم، يليها الحوي بـ 1,0 ملم، ثم مركز القليبة 0,8 ملم.

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