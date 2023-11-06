تراند اليوم : استطلاع رأي يكشف مفاجأة بشأن نسبة الإسرائيليين الذين يرغبون في استقالة نتنياهو بعد الحرب على غزة

صحيفة الخليج 365: كشفَ استطلاعٌ للرأي في إسرائيل عن أنّ أغلبيةً كاسحة، ترغبُ في استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الحرب على غزة.

وخلص استطلاع الرأي الإسرائيلي إلى أن على نتنياهو أن يترك منصبه فورا أو في أقرب وقت ممكن.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 13، أن 67% يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل فورا أو بنهاية القتال في غزة، ومن بين هؤلاء يعتقد 47% أنه يجب أن يرحل بعد انتهاء القتال، بينما يرى 29% بأن يرحل فورا.

في المقابل يرى 18% أنه يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه بعد انتهاء القتال.

وحمل الاستطلاع أيضا نتنياهو مسؤولية الفشل في توقع والتعامل مع هجمات حماس، وهو ما قال به 44% من عينة الاستطلاع.

كما عبر 56% عن عدم ثقتهم في قدرته على إدارة القتال الدائر في غزة،، أشار 28% فقط إلى أنهم يثقون في إدارته.