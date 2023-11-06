تراند اليوم : شاهد .. الفنان المصري بيومي فؤاد يجهش بالبكاء على مسرح موسم الرياض: أنا جيت السعودية ولي الشرف .. احنا بنحترمكم جدا جدا أنتم فوق راسنا

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول الفنان المصري "بيومي فؤاد" متأثرا على خشبة المسرح فور نهاية مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن إحدى فعاليات موسم الرياض 2023، حيث عبر عن فخره بتواجده في السعودية وتقديم فنه المصري مؤكدا احترامه للجمهور السعودي.

وقال فؤاد: احنا بنشكر دعمكم ومساندتكم، أنا فنان مصري ولي الشرف، جيت المملكة ولي الشرف، عشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحّك، احنا بنحترمكم وأنتم بتحترمونا، شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهور في كل الدول، شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية تعلم إني فنان مصري بشرف بلدي.

وتابع موجها حديثه لمواطنه الفنان محمد سلام الذي ترك المسرحية: من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، احنا مبنجيش عشان نضحك حضراتكم احنا بنقدم فننا المصري أنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا أنتم فوق راسنا، أنا تحياتي لحضراتكم أنا وكل زملائي دول.