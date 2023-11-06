شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على تبوك.. ومغيراء الطبيق تسجل أعلى كمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول، وارتفاع في الأمواج، وصواعق رعدية، على محافظة أملج بمنطقة تبوك.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

وأصدر المركز نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية على منطقة تبوك، وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مغيراء الطبيق حيث بلغت 3.8 ملم، يليها الحوي بـ1.0 ملم، ثم مركز القليبة 0.8 ملم.