شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، مبينةً أن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة في جدة

علقت إدارة تعليم جدة الدراسية الحضورية في المدراس المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم بعد صدور توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة على محافظة جدة

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة، حمود الصقيران، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.