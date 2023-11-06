السعودية | الهلال الأحمر السعودي يباشر 998 بلاغاً إسعافياً خلال شهر أكتوبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي، 998 بلاغاً إسعافياً، تجاوبت معها الفرق الميدانية بنجاح.

وبيَّنت الهيئة أن الحالات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسية وحالات أخرى، تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.

وأشارت إلى أن الحالات المرضية سجلت أعلى نسبة من الحالات الإسعافية، حيث بلغت 793 حالة إسعافية، بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية 205 حالات.

وأكدت، أن طلب الخدمة الإسعافية متاح عبر الرقم 997، أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف، واستدعاء فرقة إسعافية من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلّغ، ويوفّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، وجهات الإغاثة الأخرى.

يذكر أن عدد مراكز الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران 17 مركزًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين، وفنيي إسعاف طب طوارئ.