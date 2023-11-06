السعودية | وزارة الثقافة تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية في إدارة المخاطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصلت وزارة الثقافة على شهادة الأنظمة الإدارية “الآيزو” العالمية “ISO 31000” في المعيار الدولي لإدارة المخاطر، نظير تطبيقها للمعايير اللازمة للحصول على الشهادة، واستيفائها جميع اشتراطاتها، وذلك من خلال عمل الوزارة على منهجية محكمة تُمكّنها من تحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، والتعامل معها بشكلٍ وقائي؛ لخفض تأثيراتها إلى أدنى مستوى، كما تعزز إدارة مخاطر التخطيط الإستراتيجي بشكلٍ مستدام.

ويأتي حصول وزارة الثقافة على هذه الشهادة تتويجاً لجهودها في الالتزام بتحقيق المعايير العالمية في إدارة المخاطر للمنظومة الثقافية، حيث تعد إشادة دولية، وتوثيقاً على جهود الوزارة في تحسين وتطوير المنظومة الثقافية، وتأكيداً على التزامها بتحقيق أهدافها بطريقة مستدامة وفعّالة، وضمان إدارتها وفق خطط استباقية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية للمواصفات القياسية.

وتُمنح هذه الشهادة عن طريق المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية “International Organization for Standardization ISO”، للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في إدارة المخاطر، وتطبيق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب التي تضاهي المعايير العالمية؛ وذلك امتداداً لمجموعة من الشهادات التي حصلت عليها وزارة الثقافة في عددٍ من المعايير المطبقة لدى “الآيزو” العالمية.