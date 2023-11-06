تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة

أصدرت إدارات التعليم في جدة ورابغ وخليص ومكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل قرارًا بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية والليلية، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها هذه المناطق.

وتم تحويل الدراسة لتكون “عن بُعد”، عبر منصة مدرستي اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ، في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

ويأتي قرار تعليق الدراسة الحضورية في إطار حرص الجهات التعليمية على سلامة الطلاب والطالبات، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان.