شكرا لقرائتكم خبر عن نوع شائع من التوابل يحسن الخصوبة عند الرجال ويقي من السرطان ويساعد في علاج السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الفلفل الأسود هو أحد أكثر التوابل شيوعًا في العالم، ويتم استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق، ويتميز بمذاقه الحار واللاذع، بالإضافة إلى نكهته المميزة.

وحول الفوائد الصحية للفلفل الأسود تشمل:

1. يحسن صحة الجهاز الهضمي: يحفز الفلفل الأسود العصارات الهضمية والإنزيمات، ومن ثم يعزز عملية الهضم، ما قد يعزز قدرة الجسم على هضم الطعام، كما أن له تأثير إيجابياً على إنزيمات البنكرياس أيضًا، ما يفيد عملية الهضم بشكل عام، وله خصائص طاردة للريح ويساعد على تخفيف غازات المعدة وانتفاخ البطن.

2. يمنع السرطان:البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يقي من السرطان ويزيد أيضًا من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل السيلينيوم والكركمين والبيتا كاروتين وفيتامينات ب في الأمعاء، وهي عناصر غذائية حيوية لصحة الأمعاء والوقاية من السرطان.

3. يخفض ضغط الدم: البيبيرين الموجود به يخفض ضغط الدم.

4. يعزز فقدان الوزن: البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود، وهو المركب نفسه الذي يجعلك تعطس، يحارب أيضًا تكوين الخلايا الدهنية، وهذا يدفعك نحو تحقيق أهدافك المتعلقة بخسارة الوزن، كما أنه يمنع تكوين الخلايا الدهنية.

5. يخفف نزلات البرد والسعال: من المعروف أن الفلفل يحفز الدورة الدموية وتدفق المخاط، وعندما يتم دمجه مع العسل، يتم تعزيز التأثير حيث يعمل العسل كمثبط طبيعي للسعال.

6. يحارب الالتهابات: يساهم البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود على منع العدوى وانتشار المرض.

7. فوائد مضادة للأكسدة: تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة المسببة للأمراض وتعزز المناعة.

8. يحسن صحة الفم: يساعد على تخفيف آلام الأسنان والتهابات الفم الأخرى، نظرًا لخصائص البيبيرين المضادة للبكتيريا، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على علاج التهاب اللثة.

9. يعزز صحة الدماغ: الفلفل الأسود له تأثيرات كبيرة على صحة الدماغ، حيث يثبط البيبيرين الموجود في الفلفل إنزيمًا واحدًا يكسر السيروتونين، وهو الناقل العصبي المهدئ، كما يؤدي هذا الإنزيم أيضًا إلى تدهور عمل هرمون آخر يسمى الميلاتونين، والذي ينظم دورة النوم أو الاستيقاظ.

10. يحسن الخصوبة عند الرجال: يلعب الفلفل دورًا مهمًا في تحسين خصوبة الرجال، ومن المعروف أنه يزيد مستويات هرمون التستوستيرون لأنه غني بالزنك والمغنيسيوم، وهما معدنان مهمان للهرمونات الجنسية الذكرية، ويزيد أيضا عدد الحيوانات المنوية وتركيزها.

11. يساعد في علاج مرض السكري: قد تساعد مضادات الأكسدة المفيدة الموجودة في الفلفل الأسود على استقرار مستويات السكر في الدم، ونظرا لأنها تنظم ارتفاع السكر في الدم، ما يساعد في علاج مرض السكري.