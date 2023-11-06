انت الان تتابع بينها تشغيل وصيانة ملعب كرة قدم.. "أمانة نجران" تطرح 20 فرصة استثمارية متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 9:30 صباحاً

أعلنت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدية يدمة، طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعدّدة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". وتتضمن الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة 8 مواقع تجارية، و4 مواقع محال تجارية، ومحطة محروقات، وموقعين لأسواق ومطاعم، ومركز خدمة سيارات، وموقع خدمات بنكية، وموقع "كشك" هدايا وزهور، وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم، وترميم وصيانة وتشغيل نقطة ذبح المواشي. وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 21 / 12 / 2023م، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم الذي يليه، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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