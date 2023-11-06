انت الان تتابع بلاغ ووصول وأسطول.. نائب أمير الرياض يستعرض "الرحلة الإسعافية للهلال الأحمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 9:51 صباحاً

اطلع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على مؤشرات زمن الاستجابة والأوقات خلال الرحلة الإسعافية، لفريق الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الأمير، اليوم، لمقر غرفة القيادة والتحكم بفرع الهيئة، في حي الحمراء بالرياض؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة سعود بن محمد الحربي، وعدد من قيادات الفرع. كما اطلع نائب أمير الرياض، خلال الزيارة، على جميع خطوات الرحلة الإسعافية كاملة من تلقي البلاغات إلى وصول سيارة الإسعاف للمستشفى، كما تفقد أسطول الهيئة. ونوّه الأمير، بجهود فِرَق الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الميدانية والإدارية؛ مؤكدًا حرص أمير المنطقة على دعم جهود الهيئة فيما يخص تقليص زمن الاستجابة الإسعافية، وتسهيل مهام الفِرَق الميدانية.

كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ ووصول وأسطول.. نائب أمير الرياض يستعرض "الرحلة الإسعافية للهلال الأحمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.