اليوم وغدًا.. أمطار على 11 محافظة ومدينة بمكة و"المدني" يدعو للحذر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 9:53 صباحاً

حذّر الدفاع المدني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل: (العاصمة المقدسة، والطائف، والجموم، والكامل، وأضم، والعرضيات، وميسان، وجدة، وبحرة، ورابغ، وخليص). وبيّن الدفاع المدني أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات اعتبارًا من اليوم الاثنين إلى غد الثلاثاء. ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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