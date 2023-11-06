الرياض تستضيف قمة استثنائية لـ "التعاون الاسلامي" لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.. الأحد

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محمد بن مسعود - الدمام - تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية، الأحد المقبل، في مدينة الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المنظمة، في بيان، صدر اليوم الإثنين، أن القمة ستُعقد بناءً على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية.

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